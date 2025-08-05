Новости регионов: четыре водных смерча заметили отдыхающие у берегов Сочи

Четыре водяных смерча заметили отдыхающие на пляже рядом с Сочи. Вихри были образованы из-за дождливой погоды и высокой температуры воды. Однако данное явление не нанесло ущерба городу. Люди отреагировали на этот инцидент спокойно.

Сильный град в Хабаровске повредил урожай и машины граждан. Кроме того, в результате произошедшего пострадали сами люди. У них зафиксированы синяки и ссадины. Некоторые пытались спрятаться от града под деревьями. Однако это не помогло, так как вместе с градом наблюдались сильные порывы ветра.

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