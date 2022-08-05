Перепалка произошла на пляже Краснодарского края

В Сети появились кадры перепалки на пляже Краснодарского края.

В Геленджике пара убрала платные шезлонги и постелила вместо них полотенце. Однако охранник остался этим недоволен и попытался выгнать отдыхающих с пляжа.

По его словам, пляж не является государственным, а находится в аренде. В свою очередь, туристы заявили, что береговая зона является территорией общего пользования и продолжили загорать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.