Новости России: на юго-востоке Краснодарского края прошел мощный град с дождем

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Юго-восток Краснодарского края накрыло градом с дождем. Осадки были настолько обильными, что покрыли все дороги и поля. Град, по словам местных жителей, был размером с фасолину. Он побил на полях кукурузу и подсолнухи, сбил листья с деревьев и даже помял несколько дорожных знаков.
Спасались от непогоды и в Кемерове. За час там выпала месячная норма осадков. На город обрушился сильный ливень с градом и грозами. Порядка 12 многоэтажек и более 140 улиц частного сектора остались без света. Дождь парализовал и движение. За считанные минуты машины ушли под воду и буквально поплыли по улицам. Город встал в 8-балльных заторах.
В Петербурге семья вышла на прогулку и неспешно качалась на качелях на фоне полыхающего дома. В Сети картину сравнили с известным мемом, на котором маленькая девочка стоит у пылающего дома в Америке.
В Якутии домашний кот Вася отогнал медведя, который пришел на запах еды. Косолапый несколько раз замахнулся на своего противника и угрожающе встал на задние лапы, но в итоге развернулся и ушел обратно в лес.
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