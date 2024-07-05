Новости регионов: угроза схода оползня появилась на Сахалине в районе горы Большевик

На Сахалине гостей горнолыжной турбазы "Горный воздух" просят воздержаться от прогулок по автодороге к средней площадке горы Большевик. Ранее ее закрыли для транспорта, так как из-за просадки грунта деформировалось полотно, а также оказались разрушены бордюры и тротуары. Теперь появилась угроза схода оползня.

Тем временем в Балтийске семью из четырех человек с собакой унесло в море. У надувной лодки, на которой они отправились на прогулку, заглох мотор, однако глава семейства успел связаться со спасателями. Патруль МЧС обнаружил дрейфующее плавсредство в пяти километрах от берега и отбуксировал его к Приморской бухте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

