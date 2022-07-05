Москвичам рассказали о главных событиях регионов

На Курилах вулкан Эбеко наращивает свою активность. Как сообщают специалисты, он извергается каждые 20 минут. Максимальная высота выбросов пара и пепла составила 3,5 километра.

В Крыму участник файер-шоу загорелся во время зажигательного танца. Это случилось на набережной в Феодосии.

На выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге показали транспорт будущего. В ней участвуют сотни компаний из более чем 30 стран.

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