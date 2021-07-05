Новости России: в Уфе прошел масштабный хоровод дружбы народов

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В Уфе установили мировой рекорд по организации массового хоровода. Почти 3 тысячи человек 71-й национальности из 57 разных стран взялись за руки. Данными поделился основатель Книги рекордов России. Такое масштабное гуляние произошло в рамках Всемирной Фольклориады. Как утверждают власти, на фестивале соблюдаются все санитарные нормы.
Жители Белгородской области раскритиковали памятник героям "Операции Ы"Шурику и Лиде. Скульптура появилась в новом молодежном арт-пространстве. Многие отметили, что нелепый памятник Аленке в Нововоронеже, который в прошлом году обсуждала вся страна, вышел и то лучше. Люди назвали арт-объект "уродством" и даже задумались о том, чтобы обратиться в прокуратуру.
В Омской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Главный санитарный врач региона назвал эпидемиологическую ситуацию в области неблагополучной. Только за минувшую неделю заболеваемость выросла более чем на 60%. Прививку должны будут сделать работники, задействованные в сферах торговли и услуг, здравоохранения, образования, общественного питания, транспорта и ЖКХ. Также это коснется работников просветительских мероприятий и госслужащих.
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