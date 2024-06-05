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05 июня, 21:00

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Москвичам рассказали о главных новостях 5 июня

Москвичам рассказали о главных новостях 5 июня

Арт-проект "Открывая тундру" представили на ПМЭФ

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Павильон Москвы стал одним из самых ярких на ПМЭФ. Внимание сразу же привлекает макет высокоскоростной магистрали. Именно по ней можно будет добираться до Петербурга за несколько часов.

Московскую школьницу удалили с ЕГЭ из-за забытого в кармане телефона. Она прошла досмотр, но уже в аудитории вспомнила, что не выложила телефон из заднего кармана. Девушка сразу же сдала гаджет. Экзамен еще не начался, однако организаторы все равно посчитали это нарушением правил.

Еще один скандал вокруг проведения ЕГЭ разгорелся в Видном. В интернете появились сообщения, что детей обыскивали и заставляли раздеваться до нижнего белья. Якобы чтобы найти шпаргалки. Дело дошло до прокуратуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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