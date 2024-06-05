Новости регионов: дальнобойщики устроили забастовку в Свердловской области

Дальнобойщики устроили забастовку под Екатеринбургом, перекрыв движение по трассе. Причиной протеста стал запрет властей проезжать по дамбе Исетского водохранилища из-за ее плохого состояния. Однако местные жители говорят, что такие ограничительные меры угрожают работе предприятий в поселке Исеть.

Тем временем в Росавтодоре объявили о масштабной модернизации дороги от Нижнего Новгорода до Саранска. Федеральную трассу расширят вдвое – до четырех полос. Там появятся развязки, переходно-скоростные полосы и барьерное ограждение. В 2027 году откроют движение до Арзамаса и трассы М-12 "Восток", а потом – до Саранска и границ Пензенской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

