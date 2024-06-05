Новости регионов: движение льдов началось на Енисее в Красноярском крае

В Красноярском крае на Енисее начались подвижки льда. Мощный напор воды выталкивает на берег большие льдины. Такое здесь происходит каждое лето, поэтому местные жители ждут момент, чтобы сделать эффектное видео.

Тем временем в Ростовскую область после майских заморозков пришла аномальная жара. В связи с этим власти региона ввели режим повышенной готовности из-за угрозы почвенной засухи. Она может привести к гибели сельскохозяйственных культур, в этом случае область останется без урожая. Специалистам поручили готовиться к экстренной посевной.

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