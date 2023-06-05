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Новости

07:45

Новости

Новости регионов: в Башкирии из-за сильного града и ливня затопило село

Новости регионов: в Башкирии из-за сильного града и ливня затопило село

ВСУ второй раз за сутки обстреляли Горловку в ДНР

Десятки домов остались без света после сильнейшего ливня в Краснодаре

Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна – МО РФ

Новости часа: ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку на херсонском направлении

ДРГ Украины зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области

Белгородский губернатор заявил, что идет бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Названа вероятная причиной пожара в новосибирской больнице

Новости часа: иконе "Троица" в храме Христа Спасителя поклонились более 5 тыс человек

Сильный град обрушился на Пермь

Ливни и град ударили по Башкирии. Затопило село Кандрыкуль. Крупные градины выбивали урожай на участках, разбивали стекла. Сильный ветер повалил деревья, а непрекращающийся дождь уничтожил некоторые дороги и затопил дома.

Столб пепла высотой в три километра наблюдается на Камчатке. Его выпустил вулкан Эбеко. Регулярные выбросы пепла продолжаются здесь с октября 2016 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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