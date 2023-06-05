Новости регионов: в Башкирии из-за сильного града и ливня затопило село

Ливни и град ударили по Башкирии. Затопило село Кандрыкуль. Крупные градины выбивали урожай на участках, разбивали стекла. Сильный ветер повалил деревья, а непрекращающийся дождь уничтожил некоторые дороги и затопил дома.

Столб пепла высотой в три километра наблюдается на Камчатке. Его выпустил вулкан Эбеко. Регулярные выбросы пепла продолжаются здесь с октября 2016 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.