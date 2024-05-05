Новости регионов: участок федеральной трассы начали укреплять в Тюменской области

Спасатели МЧС в Тюменской области укрепляют участок федеральной трассы, к которому подбирается вода. Он находится в Абатском районе, сильно пострадавшем из-за паводка. Жителей его поселений просят эвакуироваться в пункты временного размещения.

В России учредили новый профессиональный праздник – День математика. Он будет отмечаться 1 декабря. Это была инициатива ректора МГУ Виктора Садовничего.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.