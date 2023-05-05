Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Новости

Новости

05 мая, 19:30

Общество

Новости часа: Балицкий сообщил о решении эвакуировать людей из Запорожской области

Новости часа: Балицкий сообщил о решении эвакуировать людей из Запорожской области

Торговый центр загорелся в Вязьме Смоленской области

Новости часа: украинские войска выпустили 10 ракет по Горловке в ДНР

Новости часа: использование БПЛА запретили в Башкирии

Пожар площадью 4 тысячи "квадратов" локализовали в Екатеринбурге

Новости часа: ВСУ обстреляли ДНР из артиллерии натовского калибра

Пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями локализовали в Екатеринбурге

Пожар возник на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Екатеринбурге

Медведь вышел к зданию столовой на Камчатке

Новости часа: два человека погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Крыма и Ростовской области готовы размещать людей из Запорожской области. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Берлине 9 мая. Об этом заявил координатор проекта.

Благоустройство парка "Яуза" к концу года выполнят на 80%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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