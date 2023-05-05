Новости часа: Балицкий сообщил о решении эвакуировать людей из Запорожской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Крыма и Ростовской области готовы размещать людей из Запорожской области. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Берлине 9 мая. Об этом заявил координатор проекта.

Благоустройство парка "Яуза" к концу года выполнят на 80%. Об этом рассказал Сергей Собянин.