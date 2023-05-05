Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки

Уровень воды в Каховском водохранилище в Запорожской области поднялся до критической отметки. Дамба едва сдерживает нагрузку. При ее разрушении будут затоплены десятки поселков ниже плотины, а также возникнут проблемы и на Запорожской АЭС, заявили местные власти.

Сообщается, что вода стала резко прибывать, когда Киев открыл шлюзы в Днепропетровске и Запорожье. Регулировать сброс воды на Каховской ГЭС не получается. Задвижки повреждены во время обстрелов, а отремонтировать их не дают снайперы ВСУ, засевшие на правом берегу Днепра.

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