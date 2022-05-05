Непогода пришла в регионы России

Нижний Новгород накрыла метель. Снежные заряды сопровождались сильными порывами ветра.

Непогода пришла и в Самару. Над городом нависла огромная туча. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди.

Буря накрыла Екатеринбург. Ветер сломал светофоры на нескольких перекрестках и ситуация только ухудшается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.