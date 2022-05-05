Дорожники закатали в асфальт рельсы в Ростове-на-Дону

Ростовские дорожники закатали в асфальт рельсы на центральной площади города. На видео можно рассмотреть, как выходит вагоновожатая и пытается понять, что ей делать.

Сначала жители предположили, что от трамваев решили избавиться из-за предстоящего парада. Но в мэрии заявили, что это новая технология дорожных работ.

Через полчаса покрытие убрали и трамваи поехали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.