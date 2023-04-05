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Общество

Новости часа: сотни километров газопроводов восстановлены в новых регионах РФ

Новости часа: сотни километров газопроводов восстановлены в новых регионах РФ

Подготовка к параду в честь дня Победы началась в Петербурге

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Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М-4 в Ростовской области увеличилось до 15

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новых регионах РФ восстановлены сотни километров газопроводов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Менять зимние шины рекомендуется при среднесуточной температуре выше 7 градусов. Таковы данные компании "Автодор".

Переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд к турнирам продолжаются. Об этом объявил Российский футбольный союз.

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