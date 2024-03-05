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05 марта, 10:45

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Петербургские сапсерферы угнали льдину

Петербургские сапсерферы угнали льдину

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Любители активного отдыха в Санкт-Петербурге угнали льдину. Опасное развлечение несколько лет назад придумали местные сапсерферы. Обычно они бороздят акваторию Финского залива на надувных досках – сапах.

Угон льдины стал своеобразной традицией, чтобы отметить открытие сезона. Как рассказали участники флэшмоба, а их было порядка 80 человек, кататься на льдине берут опытных спортсменов и только при наличии гидрокостюмов и спасательных жилетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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