05 марта, 10:45Новости
Петербургские сапсерферы угнали льдину
Любители активного отдыха в Санкт-Петербурге угнали льдину. Опасное развлечение несколько лет назад придумали местные сапсерферы. Обычно они бороздят акваторию Финского залива на надувных досках – сапах.
Угон льдины стал своеобразной традицией, чтобы отметить открытие сезона. Как рассказали участники флэшмоба, а их было порядка 80 человек, кататься на льдине берут опытных спортсменов и только при наличии гидрокостюмов и спасательных жилетов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.