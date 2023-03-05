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Новости

Новости регионов: спортивный турнир в Кемерове и подтопление в Бийске

Новости регионов: спортивный турнир в Кемерове и подтопление в Бийске

Московские строители продолжают работу в Мариуполе

Брянский мальчик Федор рассказал о ранении украинскими диверсантами

Новости часа: партии "Спутника V" направили в Москву и регионы после сообщений о нехватке

Мальчика, пострадавшего в Брянской области, наградили медалью

Новости часа: в Москве выявили 2 399 новых случаев коронавируса

Жители Донецка рассказали о своих буднях под обстрелами

Несколько канатных дорог закрыли на курорте "Эльбрус"

Новости регионов: драка в матче "Ак Барса" и "Нефтехимика" и салют в Ржеве

В Брянске показали подсветку в честь раненого мальчика

В Кемерове завершились вторые международные спортивные игры "Дети Азии". Несколько дней юные спортсмены из 10 стран боролись за победу. В программу вошли зимние виды спорта.

Из-за оттепели улицы Бийска в Алтайском крае превратились в каналы. Ливневка не справляется с тающим снегом. Пока коммунальщики решают, что делать с наводнением, местные жители не унывают и достают резиновые лодки.

Пожар в производственном помещении тушат в Вологде. Ночью загорелась крыша здания, пламя распространилось вниз по перекрытиям. Сейчас площадь составляет 1 700 квадратных метров.

День оленевода отметили на Ямале. Площадку оформили под национальную деревню, где все гости могли познакомиться с культурой малых народов севера. 20 гостевых чумов, ярмарка изделий местных мастеров и дегустация необычных северных деликатесов – все это было в программе праздника.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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