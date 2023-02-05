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Новости регионов: сбой уличного освещения в Апатитах и гроза в Сочи

Новости регионов: сбой уличного освещения в Апатитах и гроза в Сочи

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Свидетелями внезапного светового шоу стали жители одной из улиц в Апатитах Мурманской области. Внезапно начали мигать фонари. Включались и выключались они спонтанно, периодически погружая все вокруг в темноту. Но потом снова вспыхивали. Коммунальщики объяснили, произошел сбой в системе уличного освещения.

В небе над Сочи световое шоу устроила природа. Вечером разразилась большая гроза. Молнии, одна за другой, резали черные тучи. Жители надеются, что этот удар стихии – последний. Накануне в городе прошел град.

Сильным снегопадам в Сочи радуются лыжники. Впервые за много дней горные склоны стали пригодны для катания. Заторы из любителей этого вида спорта образовались на Красной Поляне.

Микроавтобус с туристами загорелся в Дагестане. Инцидент произошёл, когда он ехал по трассе. Как сообщают местные спасатели, среди пассажиров было много детей.

Подробнее об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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