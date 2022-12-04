3D-проекцию Петра I показали в Петербурге

Необычное шоу под открытым небом показали в Санкт-Петербурге. Залом стала Дворцовая площадь, а экраном – Главный штаб.

3D-проекцию посвятили Петру Великому. В темноте показали дворцы, паруса и первые корабли русского флота. Образы создавали по шедеврам архитектуры и живописи.

Также в представление включили работы финалистов конкурса "Страна Света". На картинах оживают Казань, Тула, Таймыр, Москва и другие города России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.