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3D-проекцию Петра I показали в Петербурге

3D-проекцию Петра I показали в Петербурге

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Необычное шоу под открытым небом показали в Санкт-Петербурге. Залом стала Дворцовая площадь, а экраном – Главный штаб.

3D-проекцию посвятили Петру Великому. В темноте показали дворцы, паруса и первые корабли русского флота. Образы создавали по шедеврам архитектуры и живописи.

Также в представление включили работы финалистов конкурса "Страна Света". На картинах оживают Казань, Тула, Таймыр, Москва и другие города России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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