Псковские десантники обзавелись шевронами с портретом главы МИД РФ

Псковские десантники обзавелись шевронами с портретом Сергея Лаврова. Снимком поделились в соцсети "ВКонтакте" – в группе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая сейчас находится в зоне СВО.

На шевроне под изображением главы МИД вышита надпись. Речь идет об отсылке к знаменитой реплике главы МИД РФ Сергея Лаврова, когда он выругался матом во время пресс-конференции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.