В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Также Стремоусов напомнил жителям области о необходимости покинуть опасные территории.

Напомним, из-за усиленных обстрелов 18 октября власти региона объявили о массовом перемещении жителей на левый берег Днепра. По последним данным, Херсонскую область с начала эвакуации покинули порядка 80 тысяч человек.

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