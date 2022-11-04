Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:15

Новости

В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час

В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час

В Севастополе выяснили принадлежность найденных в бухте мертвых дельфинов

Новости часа: перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября

Один человек погиб и двое ранены при обстреле ВСУ села в Херсонской области

В Махачкале совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 737

Открыть движение по обеим полосам Крымского моста планируется 20 декабря – Хуснуллин

Новости часа: суд арестовал на 2 месяца водителя, который устроил смертельное ДТП в Москве

Новости часа: обвиняемый по делу о смертельной аварии в центре Москвы попросил прощения

В Севастополе завели уголовное дело на директора дельфинария

Новости часа: Собянин и Хуснуллин обсудили инфраструктуру приграничных регионов

В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Также Стремоусов напомнил жителям области о необходимости покинуть опасные территории.

Напомним, из-за усиленных обстрелов 18 октября власти региона объявили о массовом перемещении жителей на левый берег Днепра. По последним данным, Херсонскую область с начала эвакуации покинули порядка 80 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика