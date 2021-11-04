В Санкт-Петербурге задержали активистов, надевших варежки на скульптуры лошадей. Утеплить решили памятники на Аничковом мосту.

Таким способом молодые люди хотели напомнить жителям города о приближающихся холодах и необходимости надевать теплые вещи. Но полиция акцию не поняла и решила задержать активистов.

Ранее креативная компания успела надеть варежки на скульптуры, установленные перед Манежем напротив Исаакиевского собора. Сотрудники Манежа заявили, что считают акцию шуткой и не видят в ней ничего противозаконного или оскорбительного.

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