Сильный ветер обрушился на Петербург

Сильный ветер обрушился вместе с дождями на Петербург. В городе на Неве стали подсчитывать ущерб. Одна из крон, например, мощно придавила автомобиль. С улиц приходилось убирать обломки конструкций, ветки и стволы упавших деревьев.

Из-за непогоды для жителей и туристов закрыли сады и скверы. Прогноз на 4 октября лучше не стал – в Петербурге снова ожидается шквалистый ветер и ливень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.