Российские корабли вернулись во Владивосток после патрулирования Тихого океана

Во Владивосток вернулся отряд российских кораблей, который вместе с китайскими моряками проводил второе совместное патрулирование акватории Тихого океана. Совместный отряд впервые побывал в Беринговом море и обогнул часть архипелага Алеутских островов.

Моряки из России и Китая во время патрулирования провели тренировки по борьбе с подлодками и авиацией условного противника, а также по поиску и спасению на море. А перед тем, как попрощаться, корабли двух стран поприветствовали друг друга звуковыми сигналами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.