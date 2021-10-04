Новости России: в Пермском крае вводят QR-коды для посещения культурных мероприятий

С 4 октября в Пермском крае снова вводят QR-коды. Они нужны для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, цирка и туристических экскурсий. А вот в кафе и ресторанах, а также фитнес-клубах, QR-коды пока решили не требовать. На ужесточение правил власти пошли из-за новой вспышки заболевания COVID-19. Как сообщили в краевом правительстве, смертность от коронавируса в регионе сравнялась со смертностью от онкологии.Также систему QR-кодов вернули в Самарской, Саратовской и Курской областях. В общественном транспорте и торговых центрах усилили контроль масочного режима.



Московский "Спартак" вступился за своих болельщиков. В футбольном клубе проверяют информацию, что во время матча в Грозном, в подтрибунном помещении избили двух болельщиков красно-белых. Даже появилось видео с "Ахмат Арены". Как сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги, там также проверяют сообщения об инциденте. Тем более, что на игре был и директор по безопасности РПЛ.