Новости России: в Пермском крае вводят QR-коды для посещения культурных мероприятий

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С 4 октября в Пермском крае снова вводят QR-коды. Они нужны для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, цирка и туристических экскурсий. А вот в кафе и ресторанах, а также фитнес-клубах, QR-коды пока решили не требовать. На ужесточение правил власти пошли из-за новой вспышки заболевания COVID-19. Как сообщили в краевом правительстве, смертность от коронавируса в регионе сравнялась со смертностью от онкологии.Также систему QR-кодов вернули в Самарской, Саратовской и Курской областях. В общественном транспорте и торговых центрах усилили контроль масочного режима.
Московский "Спартак" вступился за своих болельщиков. В футбольном клубе проверяют информацию, что во время матча в Грозном, в подтрибунном помещении избили двух болельщиков красно-белых. Даже появилось видео с "Ахмат Арены". Как сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги, там также проверяют сообщения об инциденте. Тем более, что на игре был и директор по безопасности РПЛ.
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