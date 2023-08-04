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Новости регионов: выездные оценочные комиссии начнут работу на Кубани после мощного града

Новости регионов: выездные оценочные комиссии начнут работу на Кубани после мощного града

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В Апшеронском районе Кубани, где после сильнейшего града введен режим ЧС, 4 августа начнут работать выездные оценочные комиссии. В результате стихии пострадали свыше 200 дворов. Машины в селе Черниговском выглядят так, будто их забрасывали камнями. Не помогли ни пледы, ни картон, которым жители пытались закрыть транспорт. Кроме того, побиты частные дома, здания школы и местной администрации.

Мощный ураган в Алтайском крае опрокинул на крыши гостевые домики одной из турбаз. Постройки, лежащие вверх тормашками, сняли на камеру сами отдыхающие. Из людей никто не пострадал, они в данный момент собирают вещи и готовятся покинуть берег озера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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