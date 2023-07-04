Около двух тысяч магазинов с фальсификатом молока и воды выявили в регионах РФ – СМИ

Как минимум две тысячи магазинов в российских регионах продают фальсифицированные молоко и воду. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на общественную потребительскую инициативу.

Организация провела исследование молочной продукции и упакованной воды. Теперь Генпрокуратуру просят привлечь продавцов к уголовной и административной ответственности. В каких именно регионах обнаружены немаркированные товары?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.