Новости часа: Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля. Об этом рассказал глава ведомства Виталий Савельев.

Рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля нет. Об этом заявили в Центробанке России.

Продажи автомобилей "Москвич" в июне выросли более чем до полутора тысяч штук. Это данные завода.