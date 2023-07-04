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16:45

Экономика

Новости часа: Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля

Новости часа: Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля

Грузовик с зерном перевернулся на трассе "Таврида" под Севастополем

Московские строители уложили 390 тыс квадратных метров асфальта в Луганске

Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области перекрыли в южном направлении из-за ДТП

Путин начал совещание с парвительством с темы затора на подъезде к Крымскому мосту

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне

Около 2 тыс магазинов с фальсификатом молока и воды выявили в регионах РФ – СМИ

Новости часа: более 500 дворов благоустроят в трех округах Москвы

Затор на подъезде к Крымскому мосту сократился до четырех километров

Новости часа: ПВО нейтрализовала пять украинских беспилотников в ТиНАО и Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля. Об этом рассказал глава ведомства Виталий Савельев.

Рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля нет. Об этом заявили в Центробанке России.

Продажи автомобилей "Москвич" в июне выросли более чем до полутора тысяч штук. Это данные завода.

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регионытранспортэкономикаавтовидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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