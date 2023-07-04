Московские строители уложили 390 тыс квадратных метров асфальта в Луганске

390 тысяч квадратных метров асфальта уложили в Луганске с начала года московские строители, сообщили в администрации города. К сентябрю планируют достичь показателя в 500 тысяч "квадратов".

Асфальт производят на местном заводе, которой в 2022 году возвели московские специалисты. За сутки там выпускают около тонны материала. Сырье на место везут из Воронежа и Ростова-на-Дону, пока местный карьер не восстановлен, сообщили в московском ГБУ "Автомобильные дороги". Там подчеркнули, что идет не просто укладка асфальта, а именно восстановление дорог с установкой бордюров и нанесением разметки.

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