Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Новости

Московские строители уложили 390 тыс квадратных метров асфальта в Луганске

Московские строители уложили 390 тыс квадратных метров асфальта в Луганске

Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области перекрыли в южном направлении из-за ДТП

Путин начал совещание с парвительством с темы затора на подъезде к Крымскому мосту

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне

Около 2 тыс магазинов с фальсификатом молока и воды выявили в регионах РФ – СМИ

Новости часа: более 500 дворов благоустроят в трех округах Москвы

Затор на подъезде к Крымскому мосту сократился до четырех километров

Новости часа: ПВО нейтрализовала пять украинских беспилотников в ТиНАО и Подмосковье

ФСБ арестовала пособника спецслужб Украины в Тюмени

Площадь лесных пожаров в Якутии выросла до 60 тысяч гектаров

390 тысяч квадратных метров асфальта уложили в Луганске с начала года московские строители, сообщили в администрации города. К сентябрю планируют достичь показателя в 500 тысяч "квадратов".

Асфальт производят на местном заводе, которой в 2022 году возвели московские специалисты. За сутки там выпускают около тонны материала. Сырье на место везут из Воронежа и Ростова-на-Дону, пока местный карьер не восстановлен, сообщили в московском ГБУ "Автомобильные дороги". Там подчеркнули, что идет не просто укладка асфальта, а именно восстановление дорог с установкой бордюров и нанесением разметки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыдорогивидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика