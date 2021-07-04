Новости России: избиение женщин в Воронеже и угроза потоплений в Крыму

В Воронеже отец и сын избили двух женщин и девушку-подростка. Произошло это прямо на улице, на глазах многих прохожих. Все началось с ссоры двух подружек. Тогда отец и брат одной из них решили заступиться. Мужчина набросился с кулаками, а молодой человек бил ногами. В итоге пострадавшим потребовалась медицинская помощь. После этого они обратились с заявлением в полицию. Как доказательство приложили и видео, снятое на смартфон.

В Дагестане десятки людей бросились к перевернувшейся машине "скорой помощи", чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Авария случилась в Махачкале на пересечении улицы Гагарина и проспекта Гамидова. Видно, как люди помогают выбраться врачам и водителю из машины, которая лежит на боку. Через несколько минут на месте была уже вторая "скорая помощь".

В Казани полицейские отметили 85-летие ГИБДД фейерверками, рэпом и танцами. Автором и исполнителем песни стал настоящий полковник, командир казанского полка ДПС. А помогали ему подчиненные, которые синхронно исполнили танец на ступеньках главного здания ГИБДД республики. А потом устроили яркий флешмоб с фейерверком на смотровой площадке центра семьи "Казан".

Гроза, ливень и град обрушились на Воронеж, испортив первый выходной июля. Что происходило в городе, снимали и выкладывали в Сеть горожане. Ливневая канализация просто не справлялась, и некоторые улицы превратились в реки. На дорогах начали тонуть машины и пассажирские автобусы. Досталось и пригороду Воронежа. Там, ко всему прочему, добавился и сильный ветер, который едва не сбивал людей с ног.

МЧС Крыма предупредило о надвигающейся угрозе. Там считают, что в регионе могут сойти новые селевые потоки из-за ливней. Сильные дожди в ближайшие два дня прогнозируют метеорологи. Они ожидают, что уровень воды в реках поднимется до полутора метров. В МЧС призвали быть готовыми к подтоплениям. Новая угроза появилась, когда Крым только оправился после удара циклона 17 июня. Тогда за ночь в Ялте и Керчи выпало почти две месячных нормы осадков. Дожди привели к подтоплению свыше 300 зданий.