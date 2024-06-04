Новости регионов: снег выпал на севере Приморского края

На севере Приморья выпал снег – в соцсетях появились кадры заметенных дорог. Такая снежная погода держится на перевалах, в районе реки Светлой. Местные жители говорят, что они наблюдают снег летом каждый год.

В Забайкальском крае для туристов появится новая экотропа длиной 12,5 километра и визит-центр. Их планируют создать в природном парке "Арей", где находится одноименное озеро, которое известно целебными свойствами грязи и воды.

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