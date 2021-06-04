Новости России: асфальт у завода КамАЗ покрасили в синий цвет к приезду Мишустина

В городе Набережные Челны на заводе КамАЗ к приезду Михаила Мишустина покрасили асфальт на одной из проходных в синий цвет. Видео опубликовал местный YouTube-канал. В пресс-службе КамАЗа такой декор объяснили ошибкой подрядчика. По другой версии, рабочие, которые красили забор, испачкали асфальт синей краской. И вместо того, чтобы отмывать покрытие, просто решили замаскировать свой брак.

В Росприроднадзоре опровергли слова руководства "Лукойла" о восстановлении экосистемы в республике Коми после техногенной аварии. Там на границе с Ненецким автономным округом произошла утечка нефти на Ошском месторождении. В реку Колва попали нефтепродукты, которые доплыли и до Печоры. Вагит Алекперов заявил, что последствия аварии уже ликвидированы, а природа регенерировалась. Однако глава Росприроднадзора Светлана Родионова утверждает, что работы еще не закончены и о восстановлении речи не идет.

В Ростове компания молодых людей напала на сотрудников McDonald's. Пришли перекусить, но попали в технический перерыв. Клиенты бросали в кассиров бутылками пива, оскорбляли их и пытались залезть в окно заказов. В комментариях к видео пользователи пишут, что главный герой ролика уже не раз показывал степень своей неадекватности. На странице в социальных сетях он выкладывает ролики, где он пинает мертвого голубя и катается на капоте машины.

Жители Нижегородской области заманивают Илона Маска в гости. В город Семенов под Нижним Новгородом привезли электромобиль Tesla Model X и расписали его под хохлому, а местные жители записали обращение, обещая самый теплый, даже горячий, прием. После обещаний Илона Маска построить завод в России многие регионы включились в борьбу за внимание миллиардера. Площадки для производства предложили ему также губернаторы Московской, Калужской областей и Удмуртской республики.

На Ямале экипаж ледокола спас собаку. Она заблудилась среди ледяных торосов в Карском море и могла погибнуть. Ледокол "Александр Санников" производил работы с танкером в четырех милях от поселка Мыс Каменный. Моряки заметили собаку, опустили трап и печеньем подманили животное. Как позднее выяснилось, собака по кличке Айка пропала неделю назад. В итоге ее вернули хозяйке, которая уже и не надеялась вновь увидеть своего питомца.

В Красноярском крае нашли самого грустного участкового. Социальный ролик выпустила местная полиция. На видео старший лейтенант гуляет по березовой роще под песню группы "Любэ", срывает цветы, печально их нюхает и даже примеряет фуражку на дерево. В конце концов выясняется, что в таком меланхоличном состоянии участкового виноваты граждане, которые переводят деньги мошенникам.

В Сочи, чтобы отдыхающим было комфортнее, установили специальные отпугиватели для голубей. Но пока что изобретение беспокоит лишь прохожих, а на крики хищных птиц, которые имитируют приборы, голуби просто не обращают внимания.