Запрет на использование БПЛА вводится в Ленинградской области

Запрет на использование беспилотников ввели в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Кроме того, полеты БПЛА запрещены в Москве, Подмосковье и многих других регионах. Исключения сделали только для тех летательных аппаратов, которые используют по решению органов государственной власти.

За несанкционированный запуск введены штрафы, а в некоторых случаях дело могут возбудить и по уголовной статье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.