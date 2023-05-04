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Запрет на использование БПЛА вводится в Ленинградской области
Запрет на использование беспилотников ввели в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Кроме того, полеты БПЛА запрещены в Москве, Подмосковье и многих других регионах. Исключения сделали только для тех летательных аппаратов, которые используют по решению органов государственной власти.
За несанкционированный запуск введены штрафы, а в некоторых случаях дело могут возбудить и по уголовной статье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.