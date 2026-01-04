Форма поиска по сайту

04 января, 11:30

Регионы

Новости регионов: метели накрыли Татарстан

Новости регионов: метели накрыли Татарстан

Собянин рассказал о поддержке Донецка и Луганска

Новости регионов: 14 человек пострадали в ДТП в Тульской области

Десятки тысяч человек на Кубани остались без электричества из-за снегопада

Новости регионов: десятки тысяч человек остались без света из-за снегопада на Кубани

Тяжелораненого в Хорлах ребенка эвакуируют в Москву

Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе Тюмень – Омск

Число жертв атаки ВСУ в Херсонской области возросло до 28

Подростки в Мытищах перепрыгивали на коньках через лежащих товарищей

Число погибших в результате атаки на Херсонскую область возросло до 27 человек

Метели накрыли Татарстан и ближайшие регионы. Там наблюдаются сильный ветер со скоростью более 20 метров в секунду, дождь со снегом, метель, гололедица. Люди идут по дорогам по пояс в снегу. Видимость близка к нулю. В аэропортах рейсы задерживаются еще с вечера 3 января. Жителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов.

В Саратовской области также бушует циклон. Там спасатели эвакуировали семь человек из снежных заносов, в том числе троих детей. Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены на трех участках федеральных трасс. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

регионы погода видео Евгения Мирошкина

