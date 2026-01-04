Новости регионов: метели накрыли Татарстан

Метели накрыли Татарстан и ближайшие регионы. Там наблюдаются сильный ветер со скоростью более 20 метров в секунду, дождь со снегом, метель, гололедица. Люди идут по дорогам по пояс в снегу. Видимость близка к нулю. В аэропортах рейсы задерживаются еще с вечера 3 января. Жителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов.

В Саратовской области также бушует циклон. Там спасатели эвакуировали семь человек из снежных заносов, в том числе троих детей. Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены на трех участках федеральных трасс. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.