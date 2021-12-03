Новости России: в новосибирском крематории презентовали склеп с телевизором

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На территории новосибирского крематория поставили склеп с телевизором. Сюжет о первом цифровом колумбарии опубликован на Youtube-канале "Похоронщик ТВ". Это мраморное хранилище для урны с прахом. Но в мемориальную плиту вмонтирован экран. Легким движением руки по пульту можно запустить видео об умершем человеке. Авторы проекта уверены, что такие продвинутые склепы понравятся клиентам.
В Приморье несколько машин отправят в ремонт, после того, как на них сошла снежная лавина. Случилось это в городе Артем. Момент, как с крыши скатываются обледеневшие массы снега, попал на камеру. И все это падает на припаркованные внизу автомобили. Теперь владельцы поврежденных машин надеются только на страховку.
В Сочи вторые сутки штормит так, что уносит людей в море. Впечатляющие кадры выкладывают в Сеть туристы. Так, двое мужчин решили прогуляться по пирсу и одного из них смыло волной. Повезло, что достали и откачали. Специалисты говорят, что такого мощного, 7-балльного шторма в Сочи не было с 2012 года. Волны настолько большие, что потоки воды разливаются по улицам далеко за прибрежной линией. В администрации отметили, что жителей и гостей курорта заранее предупредили о непогоде. Зимние пляжи закрыли, оборудование убрали. Жертв удалось избежать.
Курорт Красная Поляна анонсировал открытие нового сезона фэнтезийным роликом в стиле "Игры престолов". В главных ролях, естественно, не персонажи семи королевств, а работники Красной Поляны. Курорт начинает принимать горнолыжников с 3 декабря – на неделю раньше, чем планировали. В этом сезоне для лыжников и сноубордистов будут доступны 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и два сноупарка.
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