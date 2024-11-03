Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 12:45

Новости

Новости регионов: сильный снегопад начался в Приморье

Новости регионов: сильный снегопад начался в Приморье

Новости регионов: месячная норма снега выпала в Забайкалье и Бурятии

Новости регионов: в Адлере у эвакуатора на трассе отвалились два колеса

Новости регионов: в Липецке создатели оздоровительного центра оказались мошенниками

Спецназ Росгвардии уничтожил личный состав неонацистских формирований в Курской области

Новости регионов: медвежонка-сироту с Камчатки перевезут в парк львов "Земля прайда"

Новости регионов: автобус перевернулся на трассе в Кемеровской области

Семьям погибших при взрыве газа в Черкесске выплатят по 1 млн рублей

Новости регионов: трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Новости регионов: минимум четыре человека погибли в результате взрыва газа в Черкесске

В Приморье начался сильный снегопад. Осадки наблюдаются в разных частях региона. Жители Уссурийска отмечают, что для первого раза снегопад оказался очень сильным и долгим. Ожидается, что скоро непогода придет и во Владивосток.

Настоящая зима уже наблюдается в горах Сочи, там выросли сугробы. На Розе Пик, которая находится на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря, снежный покров увеличился до 38 сантиметров.

В Екатеринбурге минувшей ночью дул сильный ветер. Порывы были настолько мощными, что опрокинули детскую горку – конструкцию установили в конце октября.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика