Новости регионов: сильный снегопад начался в Приморье

В Приморье начался сильный снегопад. Осадки наблюдаются в разных частях региона. Жители Уссурийска отмечают, что для первого раза снегопад оказался очень сильным и долгим. Ожидается, что скоро непогода придет и во Владивосток.

Настоящая зима уже наблюдается в горах Сочи, там выросли сугробы. На Розе Пик, которая находится на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря, снежный покров увеличился до 38 сантиметров.

В Екатеринбурге минувшей ночью дул сильный ветер. Порывы были настолько мощными, что опрокинули детскую горку – конструкцию установили в конце октября.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.