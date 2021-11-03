Москвичам рассказали, какие ограничения действуют в Челябинской области

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Челябинской области выходные продлили до 12 ноября включительно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.