Новости России: чиновник в разгар пандемии устроил свадьбу для дочери на тысячу гостей

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В Карачаево-Черкессии чиновник закатил свадьбу на тысячу человек, несмотря на запрет массовых мероприятий. Руслан Тамбиев решил с размахом выдать дочь замуж. Судя по кадрам церемонии, гости политика живут в другой реальности без ограничений. Ресторан работает, поет популярный рэпер и никто не носит маски. В правительстве республики заявили, что Тамбиев недавно был уволен и свадьба – это его частное дело.
Уличные музыканты в Петербурге не смогут выступать во время нерабочих дней. Комитет по культуре отозвал разрешение на проведение концертов. Сейчас, когда другие развлечения для жителей недоступны, такие шоу собирают огромные толпы. Ну а музыканты обеспокоены ситуацией. Они опасаются, что запрет продлят. Многие артисты считают, что на улице заразиться ковидом довольно сложно.
Рабочие в Новосибирске решили положить новый асфальт прямо в снегопад. Однако что-то пошло не так и уже на следующий день свежее покрытие демонтировали. Местные СМИ пишут, что строительная компания сорвала все сроки и поэтому решила применить такие сомнительные технологии. Когда асфальт начал вздуваться, на ситуацию обратили внимание в городской администрации и рабочих заставили все убрать.
Скандальный фонтан демонтировали в Севастополе. Снес скульптуру сам же автор проекта. Фонтан представлял собой девушку с зонтиком. Местные жители сочли арт-объект слишком вульгарным. Девушку также сравнили с жуткой Аленушкой из Нововоронежа.
Пятитысячными купюрами усыпали трассу возле Сочи. По данным полицейских, деньги рассыпались во время контрольной закупки на мосту на горе Ахун. По предварительным данным, купюры были из рюкзака предполагаемого наркокурьера.
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