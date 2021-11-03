Некоторые российские регионы ужесточили антиковидные ограничения

Первый регион в России продлил систему QR-кодов на новогодние праздники – это Псковская область. Там по коду пускают в фитнес-клубы, рестораны и кинотеатры. Как заявил губернатор Михаил Ведерников, систему могут распространить и на другие сферы. Режим нерабочих дней после 7 ноября продлевать не планируют.

В Хабаровском крае с 4 ноября закрывают торговые центры и развлекательные объекты. Рестораны смогут работать только навынос. Ограничения будут действовать до 12 ноября. А с 13 числа вводятся QR-коды в ТЦ, салонах красоты, фитнес-центрах, и кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.