Новости регионов: все паркоматы во Владивостоке перестали работать из-за санкций

Во Владивостоке из-за санкций перестали работать все паркоматы. К началу года там остались только шведские модели. Запчасти к ним по параллельному импорту привозили из Казахстана. Однако производитель прекратил поддержку оборудования. В итоге горожанам предложили платить онлайн или через СМС.

Грудного ребенка спасли во время пожара в Твери. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Жильцов в подъезде заблокировал едкий дым. Спасатели эвакуировали 16 человек, а чтобы спустить малыша и еще двоих взрослых, понадобился автоподъемник. Однако избежать жертв не удалось – погиб один человек. Еще один госпитализирован. Причины случившегося выясняются.

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