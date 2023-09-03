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03 сентября, 09:45

Транспорт

Новости регионов: жители Мурманской области выразили недовольство статуей русалки

Новости регионов: жители Мурманской области выразили недовольство статуей русалки

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Жителей Мурманской области напугала статуя русалки. Местный скульптор два года ваял ее из металлолома. В мэрии инсталляцию назвали достопримечательностью. Но горожане в соцсетях выразили свое недовольство.

В Тольятти на городской набережной запретят кататься на электросамокатах. Администрация города получила много жалоб на водителей двухколесного транспорта.

С наступлением осени медведи начали все чаще появляться в городах Башкирии, заявили эксперты и попросили местных жителей быть бдительнее на прогулке. Двоих хищников накануне заметили на детской площадке в центре Уфы.

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