Новости регионов: курильский вулкан Эбеко снова выбросил столб пепла

Курильский вулкан Эбеко в очередной раз выбросил столб пепла. Шлейф растянулся на юго-восток больше чем на пять километров. Как уточняют специалисты, угрозы для людей нет.

В спасательной службе Вологды от работы отстранили кота, который работает с бригадами с мая. За это время он так растолстел, что спасать приходится уже его самого. Например, ранее животное застряло между батареей и стеной, а потом съел что-то неизвестное на улице. Теперь он проходит лечение дома у одного из сотрудников, соблюдая строгую диету.

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