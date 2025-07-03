Новости регионов: в Петербурге спрогнозировали наводнение

В Санкт-Петербурге спрогнозировали аномальное для июля наводнение. По оценкам синоптиков, уровень воды в реках может подняться до двух метров из-за сильного западного ветра и циклона. Комплекс защитных сооружений планируют закрыть уже вечером 3 июля, а власти просят жителей быть особенно осторожными в прибрежных районах.

На Камчатке трое молодых бурых медведей вышли к дороге в поисках еды. Местный житель снял на видео, как звери подходят к машинам, выглядывая лакомство. В один момент медведи даже немного поспорили с собакой из проезжавшего автомобиля.

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