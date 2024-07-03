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Новости

03 июля, 09:30

Новости

Новости регионов: робопес вынес кольца молодоженам в норильском ЗАГСе

Новости регионов: робопес вынес кольца молодоженам в норильском ЗАГСе

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На церемонию заключения брака в одном из ЗАГСов Красноярского края пригласили робота-собаку "Гошу". После фразы "обменяйтесь обручальными кольцами" робопес принес молодоженам кольца. Такой сюрприз молодым подготовили родственники.

В Артеке торжественно открылся XXXII Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового. В этом году фестиваль будет посвящен памяти великого артиста. Артековцы под руководством именитых деятелей культуры и искусства снимут посвященный ему фильм. Большое жюри, которое будет состоять из детей, определит победителей в семи номинациях, выбрав самый увлекательный и добрый фильм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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