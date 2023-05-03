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МЧС спрогнозировало ухудшение пожарной обстановки в российских регионах

МЧС спрогнозировало ухудшение пожарной обстановки в российских регионах

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Российские спасатели прогнозируют ухудшение пожарной обстановки в регионах. По данным МЧС, это коснется Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и Южного федерального округа.

Пожароопасный сезон на данный момент действует на территории 78 регионов. Владимир Путин поручил правительству восстановить сгоревшие дома к началу отопительного сезона.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Курганской и Свердловской областях. Последней устранение последствий пожаров обойдется в два миллиарда рублей. В регионе зарегистрировано максимальное число пожаров для этого периода за всю историю наблюдений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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