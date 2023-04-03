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Новости регионов: снежная буря накрыла Норильск

Новости регионов: снежная буря накрыла Норильск

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Снежная буря накрыла Норильск в выходные. Видимость была практически нулевая. В регионе объявляли штормовое предупреждение. Ветер достигал 33 метров в секунду. На данный момент сообщение с Норильском восстановлено.

В Тульской области спасли косулю, которая чуть не утонула в реке Оке из-за паводка. Животное не могло выбраться на берег и выбилось из сил, когда его заметили сотрудники МЧС. В это время они патрулировали пойму реки. Спасатели достали косулю из воды, погрузили на судно и доставили на берег.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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