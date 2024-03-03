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Новости

03 марта, 22:30

Новости

Москвичам рассказали а главных событиях в стране на вечер 3 марта

Москвичам рассказали а главных событиях в стране на вечер 3 марта

Москвичам рассказали о главных новостях в российских регионах

Москвичам рассказали а главных событиях в стране на вечер 2 марта

Москвичам рассказали а главных событиях в стране

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Всемирный фестиваль молодежи стартует в Сочи 1 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку самых заметных событий в стране. В Сочи водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП с тремя пострадавшими. Поворачивая со второстепенной дороги, он не пропустил автобус, выезжавший из-под моста.

На Эльбрусе спасатели эвакуировали двух альпинистов, запросивших помощи. Спортсмены из Якутска застряли на высоте 5,5 тысяч метров. Один из них повредил ногу, поэтому и пришлось вызывать МЧС.

В Казани завершились "Игры будущего". Это первый в истории международный фиджитал-турнир на стыке виртуального и реального спорта. В его программу вошла 21 дисциплина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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