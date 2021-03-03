Новости России: дети погибли при пожаре во Владивостоке

Во Владивостоке пожарные не смогли проехать к горящему дому из-за припаркованных во дворе машин. Огонь вспыхнул на 21-м этаже высотки. Когда 20 пожарных машин прибыли на место, оказалось, что заехать во двор просто невозможно. В итоге спасателям удалось подобраться к очагу пожара, но было уже поздно. Двое детей задохнулись.

Рухнувший с крыши снег разбил две иномарки в центре Костромы. Еще одна снежная глыба упала на пешеходную дорожку буквально после того, как по ней прошла молодая девушка. Очевидцы говорят, что она потом долго не могла прийти в себя. У автомобилей помяты крыши и разбиты стекла. Хозяевам теперь предстоит разбираться со страховой и управляющей компанией.

Режим ЧС ввели в Мурманске из-за сильных снегопадов. Все дороги и тротуары засыпаны: из-за непогоды автомобилисты стоят в пробках, а пешеходы жалуются на снежную кашу. Мусоровозы не могут заехать во дворы. Власти мобилизуют все силы для уборки улиц и расчистки проездов.

Подъезд жилого общежития превратился в "ледяную пещеру", почти как на Байкале. Кадры выложили в соцсети жители города Печора, Республика Коми. Ступеньки подъезда в снегу, с потолка свисают сосульки, которые напоминают сталактиты. В здании есть проблемы с отоплением. Трубы лопаются от холода, вода испаряется и образуется наледь на потолке. Жители уже сообщили о проблеме в администрацию.

Владелица ларька в Краснодаре, стоя на коленях, умоляла полицейских не убирать его. У женщины была задолженность по оплате аренды. Городские власти попросили ее освободить помещение и дали время. Женщина торговую точку не закрыла, говорит, что это единственный источник дохода. Когда павильон решили демонтировать силами муниципалитета, предпринимательница пыталась отстоять бизнес на коленях. К мольбам и унижениям женщины они были равнодушны.

Девушка прокатилась по склону горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи в необычном виде. На размещенных кадрах запечатлено, как неизвестная сидит на шее у сноубордиста. В процессе съезда она сбрасывает с себя полотенце и остается практически голой – в одном купальнике.

В России началась масштабная проверка систем оповещения. Во всех городах будут включать сирены. Стартовали проверки на Камчатке. Там сирены взвыли, когда в Москве была половина второго ночи. Проверка эта плановая, в МЧС просят всех, кто услышит сегодня сигнал "Внимание всем" не паниковать – тревога учебная. Отмечается, что в это время была запущена региональная автоматизированная система централизованного оповещения Камчатского края, включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, систему оповещения о цунами, системы экстренного оповещения населения, средства оповещения телевидения и радиовещания с включением всех имеющихся оконечных устройств (электросирен и уличных громкоговорителей).