Новости регионов: снежный ураган практически парализовал жизнь в Сахалинской области

Снежный ураган практически парализовал жизнь в Сахалинской области. Ветер настолько сильный, что микроавтобус едва не сдувает с трассы. Накануне в школах отменили занятия, а все рейсы перенесли на сутки, еще закрыли движение на автодороге Курильск – Итуруп. Из-за непогоды сорвало крышу в одном из ДК, оборвало линии электропередачи, а улицы занесло снегом.

Неблагоприятные условия и засыпанная снегом дорога могли стать одной из причин ДТП, которое произошло на юге Сахалина. Возбуждено уголовное дело. Там на дороге столкнулись школьный автобус, легковой автомобиль и два бензовоза. Пострадали семь человек, в их числе – пятеро детей. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, с этого и начался инцидент. В попытке затормозить, школьная "Газель" въехала в ограждение. Всех пострадавших осмотрели медики. Прокуратура проводит проверку исправности транспорта, а также насколько расчищена была трасса.

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